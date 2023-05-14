Sony разрабатывает шесть новых устройств PlayStation

Компания Sony в данный момент разрабатывает шесть новых устройств под брендом PlayStation. Об этом сообщил известный инсайдер и журналист издания Insider Gaming Том Хендерсон, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Первое устройство носит кодовое название Project Leonardo. Им, по словам инсайдера, является настраиваемый контроллер для людей с ограниченными возможностями. Project Leonardo выйдет в четвертом квартале 2023 года.

Далее Хендерсон описал новую консоль. Она получит название PlayStation 5 Slim и от оригинального формфактора будет отличаться наличием съемного дисковода. Инсайдер ожидает, что Sony представит новинку уже в мае 2023 года в рамках мероприятия PlayStation Showcase. В продажу новинка должна поступить в сентябре 2023 года.

Еще, по данным Хендерсона, Sony разрабатывает пару новых наушников, которые носят кодовые названия Project Nomad и Project Voyager. Nomad - это полноценные TWS-наушники с зарядным кейсом, а Voyager - новая полноразмерная Bluetooth-гарнитура. Релиз новинок запланирован на первый квартал 2024 года.

Вместе с тем японская корпорация работает над портативной игровой консолью c кодовым названием Q Lite. В отличие от PlayStation Portable и PlayStation Vita новый девайс предназначен для облачного, а не автономного гейминга. Проще говоря, на Q Lite нельзя будет устанавливать игры. Релиз запланирован на четвертый квартал 2023 года.

Флагманом же новой серии устройств станет PlayStation 5 Pro. По данным инсайдера, Sony уже в ближайшие месяцы начнет рассылать прототипы новой консоли для разработчиков. Релиз же устройства запланирован на конец 2024 года.