Пользователям Google разрешили отказаться от паролей

Пользователям Google предложили входить в аккаунты без использования паролей и перейти на новую систему - криптографические ключи, для активации которых необходим смартфон на мобильной операционной системе iOS или Android. Об этом сообщает The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"С сегодняшнего дня пользователи Google могут полностью отказываться от своих паролей и кодов двухфакторной аутентификации при входе в систему", - отметил представитель корпорации.

При этом в Google заверили, что ключи доступа - это более безопасная и удобная альтернатива паролям. По версии The Verge, в ближайшем будущем они могут заменить традиционные пароли и другие системы входа, такие как двухфакторная аутентификация или SMS-проверка.

Ключи доступа существуют только на устройствах, что обеспечивает большую безопасность и защиту, поскольку нет пароля, который можно было бы украсть в результате фишинговой атаки, добавили в американской корпорации.

Для возможности входа с помощью ключа доступа его необходимо подключить к определенному аккаунту. После этого платформа начнет запрашивать его при входе в систему или при обнаружении потенциально подозрительной активности, требующей дополнительной проверки.

Ключи доступа Google хранятся на iPhone с версией iOS 16 и устройствах Android с Android 9. При подозрении на взлом пользователи могут немедленно отключить определенные ключи доступа в настройках учетной записи Google.