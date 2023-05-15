Апрельский рейтинг самых мощных гаджетов Apple

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали апрельский рейтинг производительности гаджетов Apple под управлением iOS и iPadOS, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Самым мощным устройством был признан iPad Pro шестого поколения с 12,9-дюймовым экраном на базе чипа Apple M2. Он набрал 1,413 млн баллов. За ним следует iPad Pro того же поколения, но с экраном на 11 дюймов - устройство получило 1,288 баллов. Тройку лидеров закрывает iPad Pro пятого поколения с диагональю 12,9 дюйма, набравший 1,196 млн баллов.

В топ также попали iPad Pro пятого поколения с 11-дюймовым экраном, iPad Air 5, iPhone 14 Pro, 14 Pro Max, 13 Pro Max, 13 Pro и iPad Pro третьего поколения на базе чипа Apple A12X Bionic с 835 тыс. баллов.

Примечательно, что iPhone 14 Pro набрал 944 тыс. баллов, в то время как более дорогая версия iPhone 14 Pro Max на 4 тыс. меньше.