Новоназначенная глава Twitter поблагодарила Маска

Линда Яккарино поблагодарила Илона Маска за назначение на пост генерального директора компании Twitter, опубликовав новый пост на своей страничке в социальной сети, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.

"Спасибо, Илон Маск. Я давно вдохновляюсь вашим видением того, как сделать будущее более ярким. Я рада возможности помочь привнести это видение в Twitter и вместе преобразить этот бизнес", отметила она.

Яккарино приступит к работе примерно через полтора месяца. Она сосредоточится на бизнес-операциях, при этом сам Илон Маск будет заниматься дизайном и новыми технологиями.

Ранее, Маск прокомментировал назначение Яккарино на ответственный пост.