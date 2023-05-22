Хорошая новость для желающих приобрести iPhone 15

Базовые версии новых смартфонов Apple iPhone 15 и iPhone 15 Plus получат камеру на 48 Мп - такую же, как и более дорогие Pro-модели. Об этом сообщает портал MacRumors со ссылкой на слова аналитика Haitong International Securities Джеффа Пу, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ожидется, что новый трехслойный 48-мегапиксельный сенсор обеспечит захват большого количества света, что приведет к улучшению качества фотографии. Однако, по словам Пу, такое решение Apple может привести к задержкам в производстве iPhone 15 и iPhone 15 Plus. На данный момент презентация новых устройств бренда намечена на сентябрь 2023 года.

Также Пу утверждает, что модели iPhone 15 Pro не получат сенсорные боковые кнопки из-за "проблем с дизайном". Однако аналитик все еще уверен в том, что Pro-модели оснастят рамкой из титана, улучшенным чипом A17 Bionic и увеличенным объемом оперативной памяти. Также все четыре модели пятнадцатой линейки будут укомплектованы портом USB-C вместо привычного Lightning.