Северокорейские хакеры похитили значительную сумму у японцев

Группы злоумышленников из КНДР с 2017 года похитили криптовалюты с открытых в Японии счетов на сумму порядка $720 млн, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает в понедельник газета Nikkei, украденные у японцев средства составляют около 30% общей стоимости криптоактивов, похищенных за это время хакерами из КНДР на международном рынке.

Кроме того, порядка $540 млн в криптовалюте были похищены у граждан Вьетнама, еще $497 млн - у граждан США. При этом Япония, по мнению издания, возглавляет этот список из-за роста популярности в стране цифровых валют и уязвимости компьютерных систем местных компаний.

Как считает Nikkei, власти КНДР могут использовать изъятие криптовалют в качестве средства пополнения бюджета страны в обход санкций. Пхеньян также способен направлять полученные средства для финансирования своей ракетной программы, отмечает газета.