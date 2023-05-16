Гаджет спас жизнь женщине

24-летняя беременная жительница шотландского города Клайдбанк, Великобритания, Ребекка Макманус, вовремя обратилась к врачам и спасла свою жизнь благодаря предупреждению умных часов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru.

Макманус, которая находится на 22-й неделе беременности, заметила, что у нее появилась одышка. Однажды женщина поднялась по лестнице в свою квартиру и почувствовала, что ей не хватает воздуха. Она села на диван, посмотрела на экран Apple Watch и обнаружила, что ее пульс ускорился до 140 ударов в минуту. Скорость сердцебиения не снижалась в течение 10 минут. "Я не верила глазам, пока не встала и не почувствовала головокружение. Затем пульс поднялся до 154 ударов в минуту", - рассказывает она.

После этого Макманус обратилась в больницу, где у нее взяли кровь на анализ, сделали рентген грудной клетки и электрокардиограмму. Медики объяснили наблюдаемые симптомы беременностью и отправили женщину домой. Спустя три дня она снова обратилась к врачу, так как у нее не прошли ни головокружения, ни учащенное сердцебиение. Медики провели дополнительное обследование и обнаружили в ее легочной артерии два опасных для жизни тромба.

Макманус выписали препараты для разжижения крови, которые помогут избавиться от тромбов и предотвратить осложнения. "Если бы не мои часы, я бы не поняла, в какой опасности нахожусь. Они спасли мне жизнь", - утверждает она.