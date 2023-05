Консоли Xbox Series сильно отстали от PlayStation 5 по продажам

Журналисты портала VGChartz подсчитали продажи консолей PlayStation 5 от Sony и Xbox Series от Microsoft и пришли к выводу, что последние сильно уступают первым. Об этом сообщает "Игромания", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как оказалось, Sony обошла конкурентов из Microsoft на 15 млн приставок. На текущий момент доля PS5 на рынке игровых консолей составила 62,7%, а Xbox Series - 37,3%. Отмечается, что успеху PlayStation 5 не в последней мере поспособствовала популярность таких эксклюзивов, как God of War: Ragnarok, Horizon: Forbidden West, The Last of Us: Part 2 и Spider-Man (2018).

Также VGChartz сравнил продажи консолей нынешнего поколения с предыдущим. Пока что PS5 отстает от предшественника на 3 млн консолей, а Xbox Series смогла улучшить результаты Xbox One почти на миллион единиц.

Мировой релиз Xbox Series X/S состоялся 10 ноября 2020 года, а PlayStation 5 - 19 ноября 2020 года.