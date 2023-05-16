Европа разрешила Microsoft купить Activision Blizzard

Еврокомиссия одобрила сделку по приобретению корпорацией Microsoft разработчика видеоигр Activision Blizzard за $69 млрд, но при соблюдении ряда условий. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Еврокомиссия одобрила, в соответствии с нормами ЕС по слиянию компаний, предложение о приобретении компании Activision Blizzard корпорацией Microsoft. Разрешение обусловлено выполнением всех обязательств, которые взяла на себя Microsoft", - говорится в документе.

Отмечается, что Microsoft необходимо выполнить два обязательства сроком на 10 лет. Первое - разрешить всем потребителям в Евросоюзе осуществлять потоковую передачу игр Activision Blizzard, на которые у них есть лицензии, при помощи любой из имеющихся стриминговых платформ.

Чиновники констатировали, что если Microsoft сделает игры Activision эксклюзивными для подписки Game Pass Ultimate, то это навредит конкуренции между компаниями. Поэтому вторым условием является предоставление всем европейским стриминговым платформам лицензии на использование сервиса для игр Activision Blizzard.

В Еврокомиссии посчитали, что при выполнении этих двух условий объединение компаний, наоборот, не подорвет условий конкуренции на рынке видеоигр в ЕС.