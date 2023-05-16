Разделённая клавиатура Google стала доступна для планшетов Android

В июне прошлого года Google начала выпускать разделённую версию клавиатуры Gboard для складных смартфонов, а теперь такая появится и на планшетах Android, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Разделённая раскладка клавиатуры Gboard размещает равное количество клавиш слева и справа, что позволяет легко набирать текст большими пальцами, держа планшет двумя руками. Пользователям доступны два варианта - с повторяющимися клавишами и без "дублей". Варианты управляются опцией "Разделить раскладку, чтобы включить повторяющиеся клавиши" в "Настройках".

Разделённая клавиатура, специально разработанная для планшетов Android, доступна в бета-версии приложения Gboard под номером 12.9.21.