Смартфон Huawei P60 Pro побил рекорд в тестах камер и превзошел iPhone 14 Pro

Компания Huawei официально представила свой новый смартфон P60 Pro в Европе. Между тем, портал DxOMark уже опубликовал полный разбор системы камер новинки, поставив ее на первое место среди камерофонов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сообщается, что Huawei P60 Pro выдал рекордные показатели касаемо сверхширокоугольной камеры и телеобъектива. Кроме того, специалисты DxOMark похвалили устройство за отличную стабилизацию изображения, высокий уровень детализации, хорошее макро и отличные результаты съемки при низкой освещенности.

Huawei P60 Pro получил 156 баллов от DxOMark, что позволило ему обогнать Honor Magic5 Pro и Oppo Find X6, а также обеспечило первое место в рейтинге "королей мобильной фотографии". В этом топе iPhone 14 Pro Max занимает лишь восьмое место (146 баллов), а Samsung Galaxy S23 Ultra - четырнадцатое (140 баллов).