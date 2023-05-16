Twitter приобрел стартап по подбору персонала Laskie

Американская компания Twitter приобрела занимающийся подбором персонала стартап Laskie. Об этом во вторник сообщил портал Axios со ссылкой на источник, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Цена сделки не сообщается, однако, по данным источника портала, речь идет о "десятках миллионов" долларов. При этом Twitter оплатила покупку не только деньгами, но и ценными бумагами.

Представитель компании Twitter не ответил на запрос Axios о комментарии.

Стартап для помощи в подборе персонала Laskie основал в 2021 году Крис Бакки. За время существования компания привлекла около $6 млн финансирования.