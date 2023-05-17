Камеры дешевых iPhone получат апгрейд

Компания Apple значительно улучшит камеру самых дешевых смартфонов поколения 2023 года, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru.

Журналисты портала ознакомились с отчетом аналитика Haitong International Securities Джеффа Пу, согласно которому все смартфоны серии iPhone 15 получат камеру с объективом разрешением 48 мегапикселей. По словам Пу, девайсы будут иметь новый трехслойный сенсор, который будет захватывать больше света. Это позволит камерам устройств снимать более качественные фотографии и видео в условиях плохого освещения.

При этом аналитик уверен, что этим решением американская компания усложнит цепочку поставок. В конечном счете это может обернуться тем, что iPhone 15 и 15 Plus - предположительно, самые доступные смартфоны новой линейки - появятся на рынке с задержкой.

Впервые 48-мегапиксельная камера появилась в смартфонах Apple с выходом устройств iPhone 14 Pro и 14 Pro Max. Сенсор позволяет снимать фотографии в режиме ProRAW, которые сохраняют больше деталей при дальнейшем редактировании. Базовые iPhone 14 и 14 Plus остались с двойной камерой разрешением 12 мегапикселей.