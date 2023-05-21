Переход Пентагона на защиту от Microsoft сделает США уязвимыми к кибератакам

Министерство обороны США незаметно отказывается от одной из своих самых давних программ кибербезопасности и заменяет ее готовыми инструментами от Microsoft, несмотря на внутреннюю оппозицию и критику со стороны экспертов, которые говорят, что это сделает страну более уязвимой для иностранных хакеров и кибератак. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет американский журнал Newsweek.

На серии встреч с директором по информационным технологиям Министерства обороны США Джоном Шерманом осенью 2022 года, когда завершалась работа над бюджетным запросом министерства на 2024 финансовый год, "явное большинство" высокопоставленных ИТ-руководителей из военных служб выступило против отказа от старого софта, сообщает журнал со ссылкой на чиновника Пентагона.

Потенциальные риски, отмечает Newsweek, стали известны в марте этого года, когда выяснилось, что хакеры, подозреваемые в принадлежности к российской военной разведке, в течение почти года тайно использовали уязвимость в почтовой программе Microsoft Outlook. В связи с этим эксперты считают, что опасно полагаться исключительно на программы от Microsoft.

Решение Пентагона о переходе на инструменты безопасности Microsoft, в частности, влияет на ее доминирующее положение на рынке государственных технологий и может противоречить новой стратегии Белого дома в области кибербезопасности, которая призывает создателей софта в первую очередь предлагать безопасные продукты, а не продавать дополнительные меры безопасности.

Теперь министерство будет использовать Microsoft Defender. Чрезмерная зависимость от компании рискует сделать компьютерные сети Вооруженных сил США более уязвимыми, как раз в тот момент, когда Америка переключается с войны с терроризмом на противостояние равным противникам, таким как Россия и Китай, обладающим техническими возможностями для использования этих уязвимостей, пишет журнал со ссылкой на трех руководителей, который занимались развертыванием продуктов Microsoft в Пентагоне.