Раскрыты главные новшества iPhone 16 Pro

Неанонсированный смартфон iPhone 16 Pro, который предположительно представят осенью 2024 года, получит увеличенный дисплей и объектив-перископ. Об этом заявил аналитик TF International Securities и авторитетный инсайдер Минг-Чи Куо, сообщает 9to5Mac, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Обычный iPhone 16 Pro получит объектив-перископ для лучшего оптического зума в 2024 году, тот же, который появится уже в этом году в iPhone 15 Pro Max", - отметил он.

Отмечается, что объектив перископа основан на призме, которая отражает свет на несколько внутренних линз под углом 90 градусов к датчику камеры. Это позволяет увеличить длину объектива по сравнению с телеобъективом, что обеспечивает гораздо лучший оптический зум.

Пока специалист не готов точно сказать, будет ли новый объектив Apple соответствовать 10-кратному зуму Samsung Galaxy S23 Ultra или компания выберет 6-кратный объектив.

Куо также указал, что iPhone 16 Pro получит дисплей немного большего размера. "Это и позволит компании установить объектив перископа на обе модели, а не только на Pro Max", - пояснил аналитик.