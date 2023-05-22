Робот Tesla Bot научился медленно ходить и хватать предметы

Tesla опубликовала ролик, в котором продемонстрировала новые возможности человекоподобного робота Tesla Bot. Как передает Day.Az, об этом сообщает The Verge.

На видео можно увидеть, как Tesla Bot довольно медленно, но ровно идет вперед, берет в руки предметы и перекладывает их в другие места, а также "узнает" объекты на своем пути. Ролик был презентован на встрече главы Tesla Илона Маска с акционерами компании - по заявлению миллиардера, команда закончила создание видео буквально за день до мероприятия.

Tesla Bot был впервые представлен миру в прошлом году на презентации Tesla AI Day. На тот момент робот не был до конца готов - он почти не ходил и только махал аудитории со специального стенда. Теперь Tesla продемонстрировала, что робот все же может передвигаться автономно, хотя пока и медленно.

Этот факт не остался незамеченным комментаторами на YouTube, которые высмеяли походку роботов. "Да, Илон не обманул, когда сказал, что от робота легко можно будет убежать [в случае опасности]", - пошутил один из комментаторов. "Эти штуки ходят как я, когда стараюсь не обгадить свои штаны", - заявил другой пользователь.