Google будет удалять неактивные учетные записи

Google будет удалять учетные записи, которыми не пользовались в течение двух лет. Об этом говорится в заявлении вице-президента компании Рут Кричели, опубликованном во вторник на сайте Google, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Начиная с этого года, если учетная запись Google не использовалась в течение как минимум двух лет, мы можем удалить учетную запись и ее содержимое, включая Google Workspace (Gmail, Docs, Drive, Meet, Calendar), YouTube и Google Photo", - заявила Кричели. По ее словам, новая политика коснется только личных аккаунтов, аккаунты школ и различных организаций не подпадают под данные изменения.

Как отмечается в сообщении, компания начнет удалять неактивные аккаунты с декабря 2023 года, перед этим владельцам аккаунтов будут отправлены уведомления.