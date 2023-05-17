Ученые выяснили, каких людей укачивает в виртуальной реальности

Ученые выяснили, каких людей укачивает во время игры в VR-игры. Об этом сообщает Университет Ватерлоо, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Майкл Барнетт-Коуэн и его коллеги провели эксперимент с участием 31 человека. Им предложили через виртуальный шлем поиграть в VR-игру двух типов, с высокой интенсивностью взаимодействия и с низкой. После игры участники должны были решить "субъективную вертикальную задачу" - лежа на боку сообщить, какой для них выглядит вертикальная линия реального мира. Многие люди после VR-сеанса не в состоянии правильно оценивать вертикаль, лежа на боку, она им кажется наклоненной в ту или иную сторону. Вероятно, это связано изменением роли или характера сигналов от вестибулярного аппарата под воздействием виртуальной среды.

В итоге выяснилось, что чем меньше человека укачивает в виртуальной реальности, тем сильнее искажается его восприятие вертикали. Особенно ярко эта закономерность была заметна после высокоинтенсивной игры. Не было выявлено существенных различий между мужчинами и женщинами, а также между участниками с низким и высоким игровым опытом.

"Понимая взаимосвязь между переоценкой сенсорного восприятия и восприимчивостью к VR-укачиванию, мы потенциально можем разработать персонализированные стратегии смягчения последствий этого недуга и виртуальную реальность, которые учитывают индивидуальные различия в обработке сенсорной информации", - резюмируют авторы.