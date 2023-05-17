Раскрыты первые особенности iPhone 16

Apple увеличит размеры будущих смартфонов, запланированных на 2024 год. Об этом сообщает издание GSM Arena, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно отчету аналитика Display Supply Chain Consultants (DSCC) Росса Янга, через одно поколение Apple изменит габариты своих премиальных смартфонов. Ожидается, что экраны моделей iPhone 16 Pro и 16 Pro Max увеличатся - до 6,2 и 6,8 дюйма. Также изменится соотношение сторон дисплеев, которое составит 20:9 или 20,5:9. Актуальные устройства iPhone 14 Pro и 14 Pro Max имеют экраны размером 6,1 и 6,7 дюйма соответственно с соотношением сторон 16:9.

Кроме того, Янг раскрыл первые особенности базовых моделей смартфонов Apple. Специалист предположил, что в 2023 году все модели телефонов американского бренда получат экранный вырез Dynamic Island, в 2025 году условные iPhone 17 и 17 Plus будут иметь LTPO-дисплей, в 2027 году - стартовые аппараты получат встроенный под дисплей сенсор Face ID.

При этом Pro-модели получат обновление раньше. Росс Янг рассказал, что Apple представит биометрический сенсор Face ID под экраном в моделях iPhone 17 Pro и 17 Pro Max, выпуск которых должен состояться в 2025 году.