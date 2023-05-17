Названы смартфоны Xiaomi, которые получат обновление до MIUI 14

Компания Xiaomi назвала устройства, которые до конца второго квартала 2023 года будут обновлены до MIUI 14. Об этом сообщает портал Android Headlines, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, согласно официальным постерам, обновление оболочки до MIUI 14 достанутся смартфонам Xiaomi Mi 10, 10 Pro, 10T, 10T Pro, 10T Lite и планшету Xiaomi Pad 5.

Владельцам Redmi стоит ждать новую прошивку на Redmi Note 10 JE, 10T, 10S, Note 9 Pro, Note 8 (2021), Note 10 5G, Note 9T, Note 9S, Redmi 9T и планшет Redmi Pad.

Также MIUI 14 поступит на смартфоны Poco, среди которых Poco F4 GT, F3, F4, X3 Pro, M5, M4 5G, X4 GT, X3 GT, F2 Pro, M3 и X3 NFC.