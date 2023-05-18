В американском штате впервые полностью запретили TikTok

Губернатор Монтаны Грег Джанфорте подписал закон о запрете TikTok в штате в среду, передает передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Чтобы защитить личные данные жителей Монтаны от Коммунистической партии Китая, я запретил TikTok", - написал Джанфорте в своем твиттере.

Таким образом, Монтана стала первым американским штатом, запретившим использование приложения.

Закон, который должен вступить в силу 1 января, запрещает TikTok работать на территории Монтаны, а магазинам приложений, таким как Apple App Store и Google Play Store, предоставлять его для скачивания в штате.

За нарушение закона могут грозить штрафы в размере до $10 тыс. в день. Однако штрафные санкции не будут применяться к пользователям.

В конце прошлого года Конгресс США одобрил законопроект, запрещающий использование соцсети TikTok на телефонах и электронных устройствах федерального правительства. В феврале Белый дом предоставил всем федеральным агентствам 30 дней на то, чтобы удалить китайское приложение со всех правительственных устройств.

В свою очередь, американские законодатели планируют рассмотреть законопроект, который позволит президенту США вовсе запретить TikTok.

По мнению американских властей, власти КНР могут использовать приложение для сбора личных данных американцев. TikTok насчитывает более 100 млн пользователей в США.