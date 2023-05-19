Apple обвинила в краже технологий бывшего сотрудника

Министерство юстиции США предъявило обвинения бывшему сотруднику Apple Вану Вэйбао. Об этом сообщает телеканал CNBC, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как стало известно журналистам медиа, работавшего в Apple до 2018 года Вэйбао обвинили в краже технологий корпорации. Инженер занимался разработкой беспилотного автомобиля, а затем похитил весь исходный код Apple Car. В 2021 году Ван Вэйбао возглавил разработку беспилотных автомобилей в совместном предприятии китайских Baidu и Geely.

По информации следствия, после ухода из Apple Вэйбао устроился на работу в медицинский стартап Singularity.AI. В июне 2018 года против него возбудили уголовное дело по факту кражи конфиденциальных данных компании - отмечается, что после обыска в своей квартире Ван Вэйбао купил билет на самолет в Китай и покинул страну. Журналисты CNBC отметили, что специалист опасается преследования и вряд ли вернется в США, так как там ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Вэйбао является третьим сотрудником подразделения Apple Car, которому предъявили обвинения в краже технологий, - также власти США обвинили в краже коммерческой тайны инженеров Джичжуна Чена и Сяолана Чжану. Последний признался в совершении преступления.

Как сообщили журналисты, правительство США обеспокоено тем, что Китай использует различные тактики для кражи конфиденциальной информации у американских компаний - в том числе "коррумпированных инсайдеров".