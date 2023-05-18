https://news.day.az/hitech/1565428.html Китай запустил первый резервный спутник системы Beidou
Китай запустил первый резервный спутник системы Beidou
Китай осуществил запуск первого резервного спутника национальной навигационной системы Beidou. Как сообщило в среду Центральное телевидение КНР, он присоединился к группе из 55 аппаратов на геостационарной орбите, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
56-й спутник Beidou запустили с космодрома Сичан в юго-западной китайской провинции Сычуань. На орбиту его отправила ракета-носитель "Чанчжэн-3-би".
Резервный аппарат повысит надежность навигационной системы и поможет пользователям достичь быстрого и высокоточного геопозиционирования, уточнил телеканал.
Формирование базовой системы из 55 спутников Beidou завершилось в июне 2020 года.
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