Студия NetherRealm официально представила Mortal Kombat 1

Студия NetherRealm анонсировала Mortal Kombat 1 - новую часть популярного файтинга, которая станет "новой эрой" для франшизы. Игра выйдет на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Mortal Kombat 1 предложит игрокам обновленную боевую систему, несколько геймплейных режимов, "иммерсивную" сюжетную кампанию и другие улучшения. Кроме того, для игры заявлена поддержка кроссплатформы, а в будущем появится и кросспрогрессия.