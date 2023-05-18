Дизайн и ключевая фишка нового флагмана Google стали известны задолго до презентации

Флагманский смартфон Google Pixel 8 Pro, выход которого состоится осенью 2023 года, получит встроенный термометр. Видео с демонстрацией нововведения было опубликовано порталом 91mobiles, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Одной из главных фишек Pixel 8 Pro станет встроенный термометр, который позволит измерять температуру пользователя или других предметов. Для этого рядом с камерой разместят специальный инфракрасный датчик, аналогичный тем, что используется в бесконтактных термометрах. В видео, которое утекло в сеть, показана инструкция для правильного измерения температуры.

По слухам, Pixel 8 Pro получит основную камеру с дюймовым датчиком, что должно обеспечить высокое качество снимков при любых условиях освещения. Также смартфону приписывают улучшенный оптический зум и ночной режим.

Ожидается, что Google представит Pixel 8 Pro в октябре 2023 года.