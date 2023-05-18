Sony представила геймпад для PS5 для людей с ограниченными возможностями

Компания Sony опубликовала подробности о своем новом геймпаде для консоли PlayStation 5. Устройство под название Access-контроллер представляет собой сменные компоненты, которые позволяют геймерам настраивать устройство под свои индивидуальные потребности и совершенствовать доступность игр.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, отмечается, что к консоли можно будет подключать до двух Access-контроллеров. Геймеры могут переназначать функции кнопок, регулировать чувствительность и мертвые зоны стика, а также менять его положение. Кроме того, через специальные порты можно подключать дополнительные переключатели, кнопки или джойстики.

Sony разработала Access-контроллер с участием экспертов по доступности и сообщества геймеров с ограниченными возможностями. Заявляется, что целью проекта является снятие барьеров для игры и создание комфортного опыта для всех пользователей PS5.

Стоимость и дата выхода Access-контроллера пока не сообщаются.