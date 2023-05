Steam продает популярные игры с 90%-й скидкой

В магазине Steam стартовала распродажа игр издательства Electronic Arts.

Аакция продлится до 29 мая и предлагает скидки до 90% на крутые игры, причем, как на проверенную временем классику, так и на новинки, передает Day.Az со ссылкой на Gagadget.

В акционном каталоге присутствуют: Mass Effect Legendary Edition, FIFA 23, Need for Speed Unbound, Dead Space Remake, It Takes Two, Dragon Age Inquisition, Alice: Madness Returns, Wild Hearts и многое другое.

Отличное предложение для геймеров!