SpaceX продолжает развертывание сети Starlink

Американская компания SpaceX вывела в пятницу на околоземную орбиту очередные 22 мини-спутника для своей сети Starlink. Трансляция велась на сайте компании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Старт ракеты-носителя Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся в 02:19 по времени Восточного побережья США.

Первая ступень носителя ранее уже применялась при пяти запусках. Примерно через 10 минут после старта она в автоматическом режиме опустилась на плавучую платформу в Атлантическом океане в 640 км от побережья Флориды. Многократное использование ступеней ракет позволяет компании предпринимателя Илона Маска удешевлять стоимость вывода аппаратов на орбиту.

Этот запуск спутников для Starlink стал уже 17-м по счету в текущем году и 86-м с мая 2019 года. Выведенные на орбиту 22 аппарата - второго поколения. Масса каждого из них составляет 800 кг - на 300 кг больше, чем у предыдущей модели.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет с любой точки планеты со скоростью трафика 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G. Компания уже доставила на орбиту 4 469 мини-спутников, включая 464 аппарата второго поколения. В рабочем состоянии находятся около 4 100 спутников, остальные вышли из строя по техническим причинам или сошли с орбиты. По оценке SpaceX, запуск в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в $10 млрд.