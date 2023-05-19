Xiaomi оценила 90-дюймовый телевизор Redmi Max для геймеров

Компания Xiaomi на рынке Китая запустила в продажу телевизор Redmi Max 90 с 4K-экраном диагональю 90 дюймов. Об этом сообщает портал Gadget Tendency, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Телевизор Redmi Max 90 предлагает пользователям огромный 90-дюймовый экран с разрешением 4K и частотой обновления 144 Гц. Матрица устройства отображает картинку при яркости до 700 нит. Заявлена поддержка 94% цветового охвата DCI-P3, технологий Dolby Vision, Dolby Atmos, VRR и ALLM.

За производительность умного телевизора отвечает неназванный процессор с четырьмя ядрами Cortex-A73, 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенного хранилища. Для подключения внешних устройств в Redmi Max 90 предусмотрены разъемы HDMI 2.1, что позволит подключать консоли и отображать картинку с высоким FPS, и USB 3.0, а для доступа в интернет имеется модуль Wi-Fi 6.

Redmi Max 90 поступил в продажу в Китае 10 мая по цене в 8 тыс. юаней. О доступности телевизора за пределами КНР не сообщается.