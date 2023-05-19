Японская компания Sony представила флагманский смартфон Xperia 1 V с 4K-дисплеем, чипом Snapdragon 8 Gen 2 и камерой с оптикой Zeiss. Об этом сообщает портал iXBT, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Новинка оснащена 6,5-дюймовым OLED-экраном с разрешением 4K и с частотой обновления до 120 Гц. Дисплей защищен закаленным стеклом Gorilla Glass Victus 2. Также отмечается, что устройство имеет широкие "подбородок" и верхнюю рамку, в которой размещена 12-мегапиксельная фронтальная камера.

За производительность Sony Xperia 1 V отвечает чипсет Snapdragon 8 Gen 2, 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенного хранилища. Устройство также поддерживает карты памяти microSD.

Основная камера смартфона на 48 Мп с оптикой Zeiss, по заявлению производителя, обеспечивает двукратное улучшение качества съемки при низкой освещенности по сравнению с предыдущей моделью. Также в Xperia 1 V установлены телеобъектив на 12 Мп и 12-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль.

Sony Xperia 1 V оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч, который поддерживает проводную зарядку мощностью 30 Вт и беспроводную зарядку неназванной мощности.

Из прочих особенностей заявлена защита от воды и пыли по стандарту IP68, наличие 3,5-мм аудиоразъема и NFC.

Флагманский смартфон Xperia 1 V поступит в продажу в Европе в конце июня по цене в €1,4 тыс.