Первый планшет OnePlus наконец-то поступил в продажу

Компания OnePlus спустя несколько месяцев после анонса объявила о начале продаж своего первого в истории планшета. Краткий анонс OnePlus Pad состоялся ещё в феврале 2023 года, а приём предзаказов открылся в апреле. Тогда OnePlus пообещала, что открытые продажи начнутся в Индии и Европе с 28 апреля. Однако этого так и не произошло, Day.Az со ссылкой на gsmarena.com.

Теперь OnePlus наконец-то начала продажи своего планшета в Великобритании и Европе. OnePlus Pad предлагается только в одной версии, в цвете Halo Green, с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти. В еврозоне он стоит 499 евро, а в Великобритании - 449 фунтов стерлингов.

Европейская версия не поставляется с зарядным устройством в комплекте, однако компания, по-видимому, отказалась от этого решения, поскольку теперь объявила, что все, кто купит OnePlus Pad, получат зарядное устройство OnePlus SuperVOOC 65 Вт бесплатно. Также до 18 июня действуют разнообразные скидки на аксессуары при покупке планшета, включая стилус, клавиатуру, чехлы и даже наушники.

Основные характеристики OnePlus Pad включают 11,61-дюймовую ЖК-панель (2800 x 2000 пикселей) с кадровой частотой 144 Гц, камеры на 8 и 13 Мп, SoC MediaTek Dimensity 9000 и аккумулятор ёмкостью 9510 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки 67 Вт. Всё это упаковано в корпус из алюминиевого сплава.