Сверхмощный смартфон Redmi K60 Ultra обрастает новыми подробностями

Инсайдер, известный в Weibo под ником Digital Chat Station, раскрыл новые подробности о смартфоне Redmi K60 Ultra. По его словам, боковая рамка устройства будет изготовлена не из пластика (вероятно, она будет металлической), а дисплей будет плоским, с диагональю около 6,7 дюйма и вырезом по центру для фронтальной камеры. Блок основной камеры будет прямоугольным, в нем разместятся три модуля, передает Day.Az со ссылкой на MyDrivers.

Redmi K60 Ultra станет одним из первых смартфонов на базе недавно представленной однокристальной платформы MediaTek Dimensity 9200 Plus - она мощнее Snapdragon 8 Gen 2 (если судить по тестам первого прототипа в Geekbench и AnTuTu и официальным данным самой MediaTek), именно поэтому Redmi K60 Ultra можно назвать сверхмощным флагманом.

Ранее Digital Chat Station первым точно сообщил характеристики и даты выхода Redmi K50 и Xiaomi 12, а также Xiaomi 13.