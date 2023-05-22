Huawei Middle East & Central Asia во главе панельной дискуссии о кибербезопасности, прошедшей в Баку

Представители Huawei Middle East & Central Asia приняли участие в обсуждении в формате круглого стола в рамках международной конференции GSMA M360 Eurasia 2023, прошедшей в Баку.

Главной темой высокоуровневой дискуссии стала выработка стратегических приоритетов для региона, углубление взаимодействия и содействие совместным усилиям в отрасли для продвижения совместных действий в области кибер стабильности в телекоммуникационной отрасли.

В рамках панели, посвященной строительству более безопасных и устойчивых телекоммуникационных сетей для эффективной поддержки будущей цифровой экономики, специалисты обсудили сотрудничество между операторами сетей и их партнерами, поставщиками и клиентами в защите от кибербезопасности в телекоммуникациях. То, как регуляторы могут способствовать развитию кибербезопасности местной телекоммуникационной отрасли и роль, которую играет кибербезопасность в обеспечении безопасности критической информационной инфраструктуры и цифровой экономики.

Во время дискуссии начальник управления Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджана (ГСССИБ) г-н Турал Мамедов отметил, что Азербайджан хочет сотрудничать со своими глобальными партнерами в совместных действиях по защите телекоммуникационных сетей, что является важным фактором для использования всех возможностей цифровой экономики.

В свою очередь, старший исполнительный директор проектов кибербезопасности в национальном центре реагирования на компьютерные инциденты Омана г-н Хайтам Хилал аль Хаджри сказал: "Сегодня прогресс в сторону взаимосвязанного кибермира стал реальностью. К сожалению, это увеличило угрозы со стороны злонамеренных действующих лиц, и защита наших цифровых активов является проблемой для всех стран. Кибербезопасность - это общая ответственность, и национальным службам безопасности, телекоммуникационным провайдерам и представителям индустрии ИКТ следует сотрудничать для достижения более надежной позиции в области кибербезопасности, чтобы телекоммуникационные провайдеры могли продолжать предоставлять передовые цифровые услуги без помех со стороны киберугроз".

При проведении обсуждения председатель правления Ассоциации организаций кибербезопасности Азербайджана г-н Эльвин Баладжанов сообщил, что защита критически важной информационной инфраструктуры является ключевым государственным приоритетом в Азербайджане. И крайне важно, чтобы поставщики телекоммуникационных услуг приняли соответствующие меры безопасности, протоколы и технологии для смягчения рисков и защиты критической информационной инфраструктуры.

В процессе дискуссии директор по безопасности Huawei на Ближнем Востоке и в Центральной Азии г-н Алоизиус Ченг сказал: "Мы должны обдумать, как соответствовать все более строгим требованиям регуляторов с одной стороны и предоставлять безопасные и надежные продукты и услуги, соответствующие нашим обязательствам перед клиентами, с другой. Мы также должны принять подход в многоуровневой защите, чтобы обеспечить лучшую безопасность, обеспечить непрерывность бизнеса, устойчивость, повышение эффективности и опыта клиентов, сохраняя конфиденциальность пользователей".

В результате широкого обсуждения, проведенного во время значимого мероприятия, был сделан важный вывод: обеспечение кибербезопасности в сфере телекоммуникаций является неотъемлемой целью для всех участников, включая операторов связи, правительство, поставщиков услуг и производителей телекоммуникационного оборудования. Взаимодействие и тесное сотрудничество всех сторон становятся ключевыми, с ясным определением ролей и обязанностей каждого участника. Кроме того, применение международно признанных стандартов и передовых практик является необходимым для эффективного предотвращения киберугроз в сфере телекоммуникаций.

Отметим, что компания Huawei, высокопоставленные представители которой приняли участие в конференции в Баку, активно участвует в стандартизации кибербезопасности телекоммуникаций, а также сотрудничает с крупными компаниями в данной области для защиты своих клиентов и развития отрасли.