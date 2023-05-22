Владельцы iPhone стали реже покупать новые модели

Аналитическая компания Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) опубликовала исследование, показывающее, как часто владельцы iPhone сменяют свои смартфоны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, в 2023 году 31% владельцев iPhone планирует сохранить текущее устройство на протяжении трех и более лет. От двух до трех лет пользоваться смартфоном желают 30% опрошенных, в то время как 28% - один или два года. При этом 10% респондентов планируют оставаться с текущим устройством менее одного года.

Согласно прошлогодним исследованиям CIRP, в 2022 году лишь 20% владельцев iPhone планировали использовать свой смартфон на протяжении трех и более лет, в то время как в 2021 году - 34%, в 2020 - 29%, а в 2019 - 26%.

По данным аналитиков CIRP, тенденция покупки новых устройств ранее была вызвана пандемией COVID-19 - во время пандемии люди были заинтересованы в покупке самых современных гаджетов, поскольку они были вынуждены работать удаленно. Якобы государственная финансовая поддержка и выгодные предложения по программам Trade-In позволили пользователям покупать новые смартфоны.