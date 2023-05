Названы «100 лучших игр всех времен»

Редакция журнала GQ при участии более 230 представителей различных игровых студий и СМИ составила рейтинг из "100 лучших игр всех времен", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что каждый участник опроса составил свой топ из 10 игр. Каждый тайтл получал баллы в зависимости от позиции в списке: за первое место присуждалось 10 баллов, за второе - 9 баллов и до одного балла за десятое место.

По итогам подсчета баллов был сформирован общий рейтинг "100 лучших игр всех времен". Победителем была признана The Legend of Zelda: Breath of the Wild, которая также получила наибольшее число первых мест от экспертов. На втором месте оказалась The Last of Us, на третьем - Tetris. Четвертое и пятое места заняли Bloodborne и "Ведьмак 3" соответственно.

В топ-10 также вошли Mass Effect 2, Metal Gear Solid, Portal 2, Dark Souls и Half-Life 2. При этом ни одна часть франшизы Assassin's Creed не попала в рейтинг GQ.