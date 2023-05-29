Hermes выпустил кожаные чехлы для наушников AirPods

Компания Hermes представила кожаные чехлы для футляра наушников Apple AirPods стоимостью $930. Об этом сообщает Highsnobiety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Чехлы от Hermes для AirPod Pro 2 изготовлены из телячьей кожи Swift и представлены в пяти цветовых решениях: золотой, темно-синий, розовый, оранжевый и зеленый. Чехлы стоимостью $930, которые пользователи сети уже сравнивали с "сумками Birkin для наушников", совместимы со всеми поколениями AirPods Pro. К каждому чехлу можно подобрать ремешок в тон, цена которого составит еще $335. На официальном сайте Hermes уточняется, что ремешок совместим только с AirPods второго поколения - первые не имеют соответствующей прорези.

В апреле 2023 года агентство Bloomberg сообщило, что рыночная стоимость Hermes International впервые в истории официально превысила отметку в €200 млрд. Hermes International теперь является вторым по стоимости брендом класса люкс после LVMH, рыночная стоимость которого составляет €420 млрд.