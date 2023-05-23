TikTok будет судиться с американским штатом

Компания TikTok подала в суд на штат Монтана в США после принятия им закона о запрете приложений для коротких видео.

Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы оспариваем неконституционный запрет TikTok в Монтане, чтобы защитить наш бизнес и сотни тысяч пользователей TikTok в Монтане", - сказано в судебном заявлении компании.

Ранее сообщалось, что группа тиктокеров обратилась в суд с целью опротестовать недавно принятый закон о запрете на использование приложения TikTok в американском штате Монтана. Как говорится в иске, у штата нет полномочий запрещать площадку для обмена мнениями, так как это нарушает Первую поправку к Конституции США, не допускающую посягательства на свободу слова.

До этого губернатор Монтаны Грег Джанфорте запретил использование TikTok на территории штата, аргументировав это защитой персональных данных жителей от иностранных агентов, так как приложением владеет компания из КНР ByteDance. Впоследствии Джанфорте также ограничил использование Telegram и WeChat среди чиновников по аналогичной причине.