На iPhone появится альтернативный браузер

Команда набирающего популярность браузера Vivaldi объявила о скором начале публичного тестирования версии для мобильной платформы Apple. В ближайшее время достоянием публики станет первая бета-версия Vivaldi для iOS, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

В пресс-службе рассказали:

С 2015 года наше путешествие было захватывающим: от настольных компьютеров - Windows, Mac, Linux до телефонов Android, планшетов и Chromebook и даже автомобилей. И, конечно же, нам нравится работать над Raspberry Pi.

Желающим поучаствовать в тестировании требуется подписаться на рассылку на сайте Vivaldi, где будет объявлено, где и когда можно будет скачать приложение. С запуском тестирования места будут доступны в порядке очереди.