Adobe пригрозила судом пользователям старых версий Photoshop

Компания Adobe заявила пользователям, что они могут попасть под суд, если продолжат пользоваться старыми версиями фоторедактора Photoshop. Об этом сообщает портал Vice, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам представителя Adobe, пользователи не имеют права пользоваться устаревшими версиями программ, входящих в Creative Cloud - речь идет о Photoshop, Premiere, Lightroom Classic, Animate и Media Director. Это объясняется тем, что компания больше не поддерживает старые версии этих приложений, а значит пользователи автоматически теряют лицензию на их использование.

Письма с предупреждением уже были отправлены некоторым клиентам Adobe. В них утверждается, что на пользователей может подать в суд "третья сторона", если они проигнорируют требования компании. Adobe прямым текстом не указывает, в чем причина такого решения, однако упоминает "продолжающийся судебный процесс". Не исключено, что речь идет об иске к компании со стороны Dolby Labs, которая уже год судится с Adobe из-за новой модели распространения софта.