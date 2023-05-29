Создатели видеоигр озаботились фобиями геймеров

Разработчики трех популярных видеоигр добавили в тайтлы режимы для геймеров с фобиями. Об этом сообщает издание Axios, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам журналистов медиа, в начале апреля в Horizon Forbidden West появился режим для игроков с талассофобией - страхом глубоких водоемов. При его активации реки и озера в игре становятся более прозрачными, также главный герой игры не может в них утонуть.

В мае в Hogwarts Legacy добавили режим для геймеров, которые боятся пауков. В "безопасном режиме арахнофобии" пауки в игре не похожи на реальных насекомых. Внедрением аналогичного режима озаботились создатели тайтла Star Wars Jedi: Survivor.

В Respawn Entertainment, которая создала Star Wars Jedi: Survivor, объяснили, что решили изменить внешний вид пауков из-за ключевого сотрудника, который не мог протестировать игру из-за фобии. Команда разработчиков придумала альтернативный внешний вид насекомого без жала. Создатели Horizon Forbidden West, которые добавили режим для игроков с талассофобией, признались, что об этом их попросили фанаты.

По словам журналистов Axios, одной из первых на рынке проблемами геймеров заинтересовались в студии Obsidian, когда разрабатывали игру Grounded в 2020 году. "Мы поняли, что в нашей игре пауки очень заметны, и они очень большие. Это определенно могло быть проблемой для некоторых людей", - отметил программист Obsidian Брайан Макинтош.