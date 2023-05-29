В WhatsApp появится новая функция

В бета-версии мессенджера WhatsApp для Android под номером 2.23.11.19 была обнаружена новая функция, которая позволяет демонстрировать свой экран собеседнику. Об этом сообщает портал WABetaInfo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Пользователь сможет активировать эту функцию, нажав на новую иконку на панели управления вызовами. После этого все, что происходит на экране, будет записано и отправлено в чат собеседнику.

"Имейте в виду, что эта функция может быть недоступна для старых версий Android и в больших групповых звонках, а собеседник может не получить запись вашего экрана, если пользуется устаревшей версией WhatsApp", - уточняют авторы портала.

Сообщается, что можно прекратить запись экрана в любой момент. Кроме того, функция будет доступна лишь в том случае, если пользователь заранее разрешил мессенджеру транслировать содержимое его смартфона третьим лицам.