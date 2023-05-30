iPhone тотально доминируют в списке самых продаваемых премиальных смартфонов

Несмотря на то, что рынок смартфонов в целом продолжает снижаться, сегмент дорогих моделей растёт. Согласно данным Canalys, в первом квартале текущего года продажи смартфонов с ценой от 500 долларов росли на 4,7%, тогда как в целом рынок просел на 13,3%, передает Day.Az со ссылкой на GamingDeputy.

В итоге на долю премиальных устройств пришёлся 31% всех продаж смартфонов, и похоже, что это самый продаваемый сегмент на данный момент!

И доминирует в этом сегменте, конечно, Apple. В списке самых продаваемых смартфонов с ценой от 500 долларов и выше первые четыре места занимают iPhone с iPhone 14 Pro Max во главе. Четвёртое место занял Samsung Galaxy S23 Ultra, на пятом iPhone 14 Plus, далее разместился Galaxy S23, а за ним, что любопытно, iPhone 12. Более того, в списке есть и iPhone SE, а из аппаратов других производителей имеются только Xiaomi 13 и Huawei Mate 50.