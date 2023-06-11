Предсказано появление маленьких складных смартфонов

Компания Sony начала работу над складным смартфоном с маленьким экраном. Об этом сообщает китайское издание ITHome, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам инсайдеров, инженеры корпорации начали разработку компактного устройства, однако габариты дисплея не раскрываются. Девайс окажется первым складным смартфоном в линейке Sony и первым складным телефоном с небольшим экраном.

Источник отметил, что аппарат появится в линейке смартфонов с небольшой диагональю дисплея Compact. Последним устройством этой серии оказался Xperia XZ2 Compact - гаджет с 5-дюймовым экраном вышел в 2018 году. Таким образом, инсайдер предсказал появление на рынке складных устройств компактных смартфонов.

Также инсайдер отметил, что в Sony обратили внимание на растущий рынок складных гаджетов и рассчитывают закрепиться на нем. В компании полагают, что компактные устройства могут стать популярными на фоне большого количество складных телефонов с большой диагональю.