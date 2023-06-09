Представлен первый геймплейный трейлер Mortal Kombat 1 - ВИДЕО 18+
На Summer Game Fest состоялась большая премьера геймплейного трейлера Mortal Kombat 1. Его демонстрация сопровождалась комментариями создателя франшизы Эда Буна (Ed Boon), который вышел на сцену и поделился интересными фактами.
Что известно
Ролик показал геймплей, который, в принципе, остается неизменным уже тридцать лет: это все тот же файтинг с уникальными персонажами, схватками один на один и карикатурно-жестокими добиваниями. Но графика MK1 стала еще более продвинутой.
Главным нововведением Mortal Kombat 1 станет механика камео-бойцов, эта возможность позволит игрокам при заполнении специальной шкалы призвать на помощь одного из персонажей франшизы, вплоть до героев самых первых частей.
Эд Бун подтвердил, что Жан-Клод Ван Дамм (Jean-Claude Van Damme) озвучит Джонни Кейджа (Johnny Cage).
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