Блогер Зак Нельсон, известный под ником JerryRigEverything, проверил прочность Pixel 7a. Видео доступно на его YouTube-канале, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам энтузиаста, его волновало, как изготовленный преимущественно из пластика смартфон выдержит испытания. Автор отметил, что аппарат имеет довольно прочный экран, на котором почти не остаются следы после контакта с острыми предметами. Однако Нельсону удалось с легкостью повредить ножом выкрашенные краской рамки смартфона.

Задняя панель Pixel 7a оказалась прочной, но осталась с глубокими царапинами после воздействия на нее острыми инструментами. Также автор попытался сломать новый девайс пополам, но у него ничего не получилось. По словам Нельсона, благодаря металлическим направляющим девайс получил высокопрочный для длительного использования корпус.

В заключение блогер попытался прожечь OLED-экран устройства с помощью зажигалки. Автор воздействовал на переднюю панель в течение 25 секунд - на дисплее осталось большое черное пятно, которое исчезло через несколько минут.