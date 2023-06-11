Apple объявило о скором закрытии популярного сервиса

Уже 26 июля 2023 года компания Apple закроет сервис для автозагрузки фотографий в iCloud "Мой фотопоток". Об этом сообщает издание MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мой фотопоток" используется для автоматической загрузки фотографий в облако с таких устройств, как iPhone, iPad, iPod Touch, Mac и PC. После загрузки с одного устройства, фотографии становятся доступными для просмотра, редактирования и скачивания на других гаджетах пользователя.

После отключения "Моего фотопотока" синхронизированные с помощью данной функции снимки исчезнут из галереи на всех устройствах, кроме исходного. Для того, чтобы сохранить доступ к фотографиям на всех гаджетах, Apple рекомендует их сохранить в память нужного дополнительного устройства.

После отключение "Моего фотопотока" функцию автозагрузки и синхронизации снимков возьмет на себя уже работающий сервис iCloud Photos. iCloud Photos поддерживает всеми iPhone и iPad на базе iOS 8.3 и новее, а также всеми Mac на OS X Yosemite и новее.