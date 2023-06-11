Представлена первая в мире «скрещенная» с клавиатурой мышь

Южнокорейский дизайнер Hizin Joo представил компьютерную мышь под названием Mechanical Mouse, которая вместо обычных кнопок получила две механические клавиши от клавиатуры, сообщает портал Hi-Tech Mail.Ru, передает Day.Az.

Заявляется, что клавиши, как и в механической клавиатуре, могут быть заменены на другие по желанию пользователя. Пользователи также могут заменить переключатели, цвета клавиш и корпуса мыши. Кроме того, можно настроить действия клавиш для запуска различных программ. Причем мышь не имеет привычного колесика, а вместо него используется сенсорная панель, расположенная под клавишами.

Mechanical Mouse работает по Bluetooth и может подключаться к трем устройствам одновременно. Заряжается мышь по кабелю USB Type-C.

Hizin Joo пока не заявлял о планах по запуску Mechanical Mouse в продажу, из-за чего возможная цена необычной мыши остается неизвестной.