ИИ-разработки корпораций посчитали угрозой для человечества

Профессор Массачусетского технологического института Дарон Асемоглу в интервью изданию Wired рассказал, что в текущих условиях искусственный интеллект рассматривают как соперника человечеству. По его мнению, в настоящее время IT-компании совершенно не заинтересованы в контроле собственных разработок, способных навредить людям, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Это хорошо, если мы автоматизируем определенные области, но в то же время мы должны создавать как можно больше новых способов, чтобы и люди могли продуктивно работать, вносить свой вклад и расширять свой творческий потенциал в процессе автоматизации. И вот именно эта работа на благо человека не выполняется", - отметил он.

По словам ученого, термин "полезные машины" должен быть применим и к ИИ, потому что именно в таком ключе надо рассматривать все разработки корпораций. "Видение ИИ как конкурента человека толкает нас к чрезмерной автоматизации и не дает нам того, что мы действительно хотим от машин", - добавил Асемоглу.

Он привел в пример то, как генеративный ИИ, способный создавать тексты или изображения, может как расширять возможности людей, так и быть угрозой для их рабочих мест и создавать ложные данные.

"Я верю в возможность того, что мы можем использовать технологии для расширения человеческих возможностей. Я также считаю, что люди уникальны. Нам нужно найти гуманистический путь будущего ИИ, и я уверен, что такой путь существует. Но проблема в том, что мы не знаем, где этот путь, и не ищем его в данный момент", - заключил Асемоглу.