Названа реальная стоимость дорогой новинки Apple Vision Pro

Специалисты компании Wellsenn XR проанализировали стоимость компонентов первой MR-гарнитуры Vision Pro и пришли к выводу, что себестоимость новинки Apple более чем в два раза ниже розничной цены. Об этом сообщает издание My Drivers, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Компоненты Vision Pro обходятся Apple примерно в $1,5 тыс. При этом цена готового устройства, назначенная вендором, равна $3,5 тыс.

Самыми дорогими деталями Vision Pro являются дисплеи. За каждую их пару Apple платит изготовителю $700. На втором месте - процессор M2, который обходится вендору в $120. Далее идет фирменный чип R1 за $60.

Довольно дорого - в $120 - Apple обходится и корпус MR-гарнитуры, в котором, помимо прочего, используется стекло сложной формы и карбоновый каркас. Сборка устройства и вовсе стоит $130 за штуку.

Исходя из полученных данных, My Drivers считает финальную стоимость Vision Pro не такой уж и "возмутительной", как может показаться на первый взгляд. К тому же, как заметили журналисты, в список Wellsenn XR не входят расходы Apple на научные исследования, инженерное проектирование гарнитуры, а также ее транспортировку.