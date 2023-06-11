В сети появилось фото совершенно нового гаджета Sony

Японская компания Sony готовится представить свой первый складной смартфон линейки Xperia Compact. Об этом сообщает портал Sumahodigest, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным источника, японская компания намерена представить в обозримом будущем вертикально складывающийся смартфон в формате раскладушки. Причем в отличие от конкурентов устройство от Sony не получит внешнего дисплея. Также отмечается, что смартфон войдет в линейку Xperia Compact, последний представитель которой, Sony Xperia XZ2 Compact, выходил в 2018 году.

Также на основе имеющейся информации был составлен рендер с изображением возможного дизайна смартфона Sony Xperia Compact. Какие-либо другие подробности и точная дата выхода устройства пока не раскрываются.